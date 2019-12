Familienförderung in Grevenbroich : Rat soll sich zur Konzeption der „Frühen Hilfen“ bekennen

Familienförderung in Grevenbroich

Ein Netzwerk aus Organisationen und Angeboten bietet jungen Familien und Heranwachsenden in Grevenbroich „Frühe Hilfen“. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Seit 2012 gibt es das Netzwerk „Wir! Für uns in Grevenbroich“, das auf Basis des Bundeskinderschutzgesetzes arbeitet. Dem Rat liegt für die Sitzung am Donnerstagabend ein Beschlussentwurf vor, die Unterstützung junger Familien und Heranwachsender fortzuführen.

Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist notwendig, um weiterhin Zuschüsse für die wichtige Arbeit zu bekommen.

Ein Beispiel für Themen und Projekte ist der Babybegrüßungsdienst, der nach Auskunft von Karin Kloeters, Leiterin der Caritas-Beratungsstelle „Esperanza“, gut angenommen wird. Seit Januar 2014 ist der Begrüßungsdienst als Baustein der sogenannten Frühen Hilfen auch in Grevenbroich verankert. Darüber kommen Caritas-Fachkräfte mit jungen Familien ins Gespräch und können über Unterstützungs- und Beratungsangebote informieren.

Pro Jahr werden mehr als 500 Gespräche geführt, so Kloeters. Der größte Anteil dabei seien Hausbesuche, etwa 15 Prozent der jungen Eltern treten via Telefonat oder E-Mail in Kontakt, einige Familien kamen ins Caritas-Büro. Zwei bis drei Monate nach einer Geburt sollte der Kontakt stattfinden, „sonst macht er keinen Sinn“, sagte Karin Kloeters vor einiger Zeit im Jugendhilfeausschuss.