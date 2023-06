Entscheidung ist nach Monaten gefallen Rats-Mehrheit schließt das Hallenbad in Neukirchen

Das Neukirchener Hallenbad ist Geschichte: Mit großer Mehrheit beschloss der Rat am Donnerstagabend, den Badbetrieb an der Viehstraße mit sofortiger Wirkung zu beenden. Damit geht die seit mehr als 25 Jahren vom TV Jahn Kapellen betriebene Immobilie wieder in das Eigentum der Stadt über. Ob das Gebäude abgerissen oder erhalten bleibt, steht nach dem Ratsbeschluss noch nicht fest: Die Stadtverwaltung wurde von den Ratsmitgliedern damit beauftragt, möglichst zeitnah in eine Nachnutzungsplanung einzusteigen.