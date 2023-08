Fläche nahe Grevenbroich-Neurath Rat will Planungsrecht für neues Industriegebiet an den Tomatenhäusern schaffen

Die Grevenbroicher Ratsleute haben sich nun erneut mit einem interkommunalen Gewerbegebiet befasst, das die Stadt Grevenbroich gemeinsam mit Rommerskirchen an der Energiestraße entwickeln will. Ausgewiesen werden soll es als Industriegebiet. Die 12,2 Hektar große Fläche – größtenteils ein Acker – liegt gegenüber des Kraftwerks Neurath und grenzt an den Gewächshauspark.