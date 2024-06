Quartiersentwicklung am Herkenbuscher Weg Rat macht den Weg für ein Millionenprojekt in der Südstadt frei

Südstadt · Rund 30 Millionen Euro will der Bauverein in der Südstadt investieren. Am Herkenbuscher Weg soll ein modernes Wohnquartier entstehen. Der Rat fasste jetzt den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan.

22.06.2024 , 04:50 Uhr

Eine erste Grafik lässt erahnen, wie das neue Quartier am Herkenbuscher Weg in der Südstadt aussehen wird. Foto: Gernot Schulz Architektur