Bauprojekt im Grevenbroicher Bahnhofsviertel : Stadtrat macht den Weg für die „Erft-Lofts“ frei

So könnten die beiden Gebäude aussehen. Der Entwurf zeigt die Perspektive vom Kreisverkehr am Platz der Deutschen Einheit. Foto: Viva Architects

Grevenbroich Das Projekt „Erft-Lofts“ im Bahnhofsviertel kommt in Fahrt. Der Stadtrat hat jetzt den Weg für einen Bebauungsplan frei gemacht. Ganz einstimmig ging das aber nicht vonstatten. Vor allem die CDU-Fraktion meldete angesichts der beiden geplanten Hochhäuser ihre Bedenken an.

Auf einer etwa 3000 Quadratmeter großen Brachfläche an der Ecke Kaplan-Hahn-/Bahnstraße plant die Gesellschaft Peker Holding den Bau von zwei sechsgeschossigen Neubauten. Sie sollen Platz für mehr als 100 Mietwohnungen und zwei Geschäfte bieten. Läuft alles glatt, will das Unternehmen im nächsten Frühjahr einen Bauantrag stellen und 20 Millionen Euro auf dem Areal zwischen Flutgraben, altem Finanzamt und Volksbank investieren.

Die CDU steht dem Projekt ablehnend gegenüber: „Die Gebäudestruktur ist zu massiv“, kritisierte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser im Rat. Auch der Innenraum zwischen den beiden am Eingang zur Innenstadt geplanten Häusern sei zu knapp bemessen: Angesichts von 100 Wohneinheiten sei viel zu wenig Platz vorgesehen – etwa für Flächen, auf denen Kinder spielen können. Ein weiterer Kritikpunkt der Union: Die Gebäude würden zu nahe am Flutgraben stehen.

Damit wäre der erforderliche Hochwasserschutz nicht gewährleistet, meinte auch Carl Windler, der dem Projekt aus diesem Grund nicht zustimmen wollte. Was der UWG-Chef zudem kritisierte: Der Architekt habe seine Planungen über die Software Google Earth erstellt und sei nicht vor Ort gewesen. „Ob da Abstände und Ausmaße eingehalten werden können, halte ich für fraglich.“

ISEK-Umbau geht in die letzte Runde

Neugestaltung des Bahnhofsviertels in Grevenbroich

Neugestaltung des Bahnhofsviertels in Grevenbroich : ISEK-Umbau geht in die letzte Runde

Masterplan für das Flutgrabenviertel in Grevenbroich

Ratsbündnis will ein Workshop-Verfahren

Ratsbündnis will ein Workshop-Verfahren : Masterplan für das Flutgrabenviertel in Grevenbroich

Noch sei nichts in Stein gemeißelt, denn: „Wir steigen doch jetzt erst in die Planung und Bürgerbeteiligung ein“, sagte Martina Suermann (Mein Grevenbroich), die für einen einstimmigen Beschluss warb – denn: „Eine qualitative Bebauung ist für das Bahnhofsquartier von existenzieller Bedeutung. Es nicht selbstverständlich, dass ein Investor Geld in die Hand nimmt, um ein Quartier voranzubringen.“