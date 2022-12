Feuerwehr in Grevenbroich Rat befürwortet Hallenbau an der neuen Feuerwache

Mittlerweile herrscht Platzmangel in dem 137 Meter langen Komplex am Rand des Industriegebiets Ost. Grund dafür seien „die stetig wachsenden Anforderungen an die Feuerwehren“, so Krützen. Für Einsätze bei extremen Hochwasserlagen, Unwettern und Waldbränden infolge des Klimawandels würden immer mehr Spezialgeräte und Materialien benötigt, die adäquat gelagert werden müssten. Ebenso müsse das Notfall-Equipment, das im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und einer nicht auszuschließenden Energiemangellage angeschafft wurde, gut untergebracht werden. Der Bau einer neuen Halle sei daher „dringend geboten“, unterstreicht der Bürgermeister.