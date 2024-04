Debatte um große Flüchtlingsheime Grevenbroicher Stadtrat erklärt Bürgerbegehren für unzulässig – so lief die Sitzung

Die Politiker in Grevenbroich haben in ihrer Sitzung am späten Montagabend den Bürgerbegehren gegen größere Flüchtlingsunterkünfte in Wevelinghoven, Frimmersdorf und Hemmerden eine Absage erteilt: Die Mehrheit im Stadtrat votierte gemäß Sitzungsvorlage dafür, die Unzulässigkeit der Begehren festzustellen. Die Politiker folgten damit den Einschätzungen eines Gutachters, der beide Bürgerbegehren bei einer Vorprüfung unter die Lupe genommen hatte. Bei den Fraktionen stimmte lediglich die CDU gegen die Beschlussvorlage aus dem Rathaus.