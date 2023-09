Flüchtlingssituation in Grevenbroich Rat entscheidet erst im November über neue Unterkünfte

Dem Hauptausschuss wurden in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher Sitzung vier Standorte für größere Container-Dörfer vorgestellt. Nach Informationen unserer Redaktion sollen die Anlagen voraussichtlich am Hagelkreuz in Stadtmitte, Am Steelchen in Frimmersdorf, an der Stövergasse in Kapellen und In der Dell in Hemmerden entstehen. Ein Beschluss konnte allerdings noch nicht gefasst werden. Denn in den Fraktionen soll es durchaus unterschiedliche Meinungen zu Standorten und Belegungszahlen geben.