Anwohner fordern, dass endlich gehandelt wird Verkehr in Neubrück sorgt weiter für Ärger

Neu sind die Probleme nicht. Im Herbst 2021 hatten sich Anwohner mit einem Katalog von Vorschlägen gegen den „irrsinnigen Durchgangsverkehr“ an die Stadt gewandt. 45 Neubrücker hatten unterschrieben. Von besser zu sehender Tempo-30-Beschilderung und Piktogrammen auf der Fahrbahn über Radarmessungen und Einsatz von „Smiley“-Anzeigetafeln bis hin zu Aufpflasterungen und zum Lkw-Verbot bereits ab 7,5 Tonnen lauten die Vorschläge. Bürgermeister Klaus Krützen kündigte mehrere Prüfungen an. Doch „seit 13 Monaten ist von unseren Vorschlägen absolut nichts umgesetzt worden“, sagt Achim Schreier verärgert. „Ich und andere haben noch nicht einmal den Radaranhänger hier stehen sehen.“ Die einzige Änderung seien Schilder, dass Parken nur in den markierten Bereichen erlaubt sei. Damit würden etliche Stellplätze im Ort weggefallen, „und der freie Raum verleitet jetzt noch mehr zum Rasen“.