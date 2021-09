An Autos und am Freizeitpark : Randalierer zerstören mehrere Glasscheiben in Neurath

Randalierer zerstören mehrere Glasscheiben in Neurath

An Autos und am Freizeitpark

Neurath Dienstagnacht sind mehrere Autos beschädigt worden, auch ein Fenster des Freizeitparks an der Viktoriastraße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zu Dienstag, 21. September, haben Randalierer ihr Unwesen in Neurath getrieben. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr an der Viktoriastraße mehrere Glasscheiben. Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm und eine Männerstimme geweckt, verband die Geräusche aber nicht mit einer Straftat.