Im Grevenbroicher Stadtpark Randalierer reißen Leucht-Sitzbänke aus der Verankerung

Die leuchtenden Sitzbänke im Grevenbroicher Stadtpark sind das Ziel von Randalierern geworden. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte die von dem Meerbuscher Lichtdesigner Bernd Spiecker geschaffenen Bänke aus ihrer Verankerung gerissen und umgestoßen. Fotos vom frühen Samstagmorgen, die bei Facebook kursierten, zeigen alle drei Bänke auf den Lehnen liegend am Boden. „Die Stadt hat die Bänke in Absprache mit dem Kunstverein abgebaut“, sagt Hans-Joachim Onkelbach, Vorsitzender des Vereins, der die Objekte vor zwei Jahren angeschafft hatte. Die Demontage hat Sicherheitsgründe, denn die Bänke haben einen Stromanschluss.