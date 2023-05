Bewohner in Grevenbroich kriegt alles mit Räuber-Quartett schlägt Haustür mit Vorschlaghammer ein

Der 78-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße „Auf dem Kuchenacker“ in Frimmersdorf hat am Donnerstag das erlebt, was wohl der Albtram eines jeden Hausbesitzers ist: Gegen 23.15 Uhr wurde er Opfer eines versuchten Raubs. Wie die Polizei mitteilte, drangen vier unbekannte Männer in das Zuhause des Seniors ein – und zwar auf brachiale Art: Sie schlugen die Eingangstür mit einem Vorschlaghammer ein.