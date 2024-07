Polizei fahndet nach Täter Räuber mit Pistole und Messer überfällt Restaurant-Chef in Frimmersdorf

Am Samstag gegen 22.40 Uhr hat ein unbekannter Mann zu Geschäftsschluss ein Restaurant an der Straße Auf dem Leuchtenberg in Frimmersdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, fing der Täter den Inhaber des Gastronomiebetriebs vor dem Lokal ab und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter soll mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Nachdem sich das Opfer weigerte, Geld herauszugeben und sich gegen den Räuber zur Wehr setzte, ergriff dieser die Flucht. Ohne Beute rannte er in Richtung der Straße In der Tiefschley. Der Restaurant-Inhaber wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt.