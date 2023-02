Aufbauten in Grevenbroich Rätselraten um Röhren mit Stock - was es damit auf sich hat

Seit Tagen rätseln Spaziergänger, was es mit den seltsamen Gebilden im Wasser der beiden Teiche im Bend auf sich hat. Die röhrenähnlichen, auf Stelzen angebrachten Objekte am Wildfreigehege sind ein ungewohnter Anblick für Passanten. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich dabei um Bruthilfen für die heimische Stockente, die größte und am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas.