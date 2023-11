Druckwelle erschüttert Dörfer Rätsel um Explosion im Wald bei Grevenbroich-Hülchrath

Was zum Teufel war das für ein Knall? Diese Frage hat auch am Montag noch viele Menschen in Hülchrath und anderen Stadtteilen in der Umgebung beschäftigt. Vielen Dorfbewohnern hat der Vorfall vom Sonntag einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Um 17.13 Uhr soll plötzlich das Geräusch einer Detonation zu hören gewesen sein. Kurze Zeit später spürten viele eine Druckwelle, die sogar Fensterscheiben zum Vibrieren gebracht haben soll. In sozialen Netzwerken berichteten einzelne Nutzer später von einem Lichtblitz oder sogar von einem Feuerball, der über einem Waldstück nahe Hülchrath zu sehen gewesen sein soll.