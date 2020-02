Vorfall in Grevenbroich : Radler verletzt - Polizei fahndet nach Lieferwagen

Grevenbroich Am frühen Freitagmorgen soll es in Elfgen zu einer Fahrerflucht gekommen sein. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Lieferwagens.

Am frühen Freitagmorgen soll es in Elfgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Lieferwagens. Gegen 4.45 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad von der Straße „Am Hammerwerk“ auf die Bergheimer Straße in Richtung Laach. Kurz nach dem Passieren der Kreuzung soll ihn ein weißer Lieferwagen, der in die selbe Richtung fuhr, touchiert haben. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Lieferwagens soll sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.