Unfallflucht in Orken : Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Orken Eine 53 Jahre alte Radfahrerin aus Grevenbroich ist am Mittwoch Nachmittag auf der Blumenstraße in Orken schwer verletzt worden. Sie wurde von einer entgegenkommenden Radfahrerin gerammt und kam zu Fall. Nun sucht die Polizei nach dieser Frau.

Die 53-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs, als ihr eine Radfahrerin entgegenkam. Diese soll in Schlangenlinien gefahren sein. Wie die Polizei mitteilt, versuchte die 53-Jährige zwar noch ein Ausweichmanöver, sie habe einen Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Die Unbekannte soll nur kurz mit ihr gesprochen haben und sich dann – ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern – in Richtung Von-Goldammer-Straße entfernt haben. Passanten halfen der 53-Jährigen, die wenig später mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert wurde.