Unfall in Grevenbroich Radfahrerin an Kreuzung verletzt

Eine Radfahrerin wurde am Dienstag. 22. August verletzt. Gegen 14.15 Uhr war die Jüchenerin (26) auf der Straße Am Rittergut unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Düsseldorfer Straße habe sie, so erste Erkenntnisse der Polizei, an der Ampel gehalten und die Kreuzung überquert, als die Ampel auf grün umsprang. Von links sei ein schwarzer VW Golf über die Kreuzung gefahren. Zum Zusammenstoß kam es nicht, aber die Radlerin erschreckte sich, fiel hin und verletzte sich.