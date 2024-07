Feierabendtour in Grevenbroich Radfahrer treffen Kanu-Sportler am Bootshaus

Dass nun lediglich acht Freizeitsportler in die Pedale traten, war dem Wetter geschuldet. Das Interesse am Kanusport war jedoch ungebrochen: So war es für KCG-Vize Reinhold Runo und seine Frau Ruth ein Leichtes, die ADFC-Gäste mit vielen Infos zum Staunen zu bringen. Dass der Kanu-Club Grevenbroich über viele Jahre hinweg zu den erfolgreichsten Sportvereinen bundesweit zählte, war den Gästen nicht bewusst. Damals sammelte der KCG Deutsche Meistertitel, Europa- und Weltmeistertitel wie am Fließband. Heute gibt der Breiten- und Wandersport im KCG den Ton an.