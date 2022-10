Unfallflucht : Radfahrer verletzt 64-Jährige und flüchtet

Grevenbroich Ein Radfahrer hat Samstagnacht, 15. Oktober, eine 64 Jahre alte Grevenbroicherin angefahren. Die Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Da von dem Fahrer jede Spur fehlt, bittet die Polizei um Hinweise.

Die 64-Jährige war um etwa 22.30 Uhr von einem Grundstück auf einen Bordstein an der Nordstraße in Grevenbroich getreten. Dort fuhr sie der Fahrradfahrer an. Die Frau stürzte und musste als Folge im Krankenhaus versorgt werden. Der Radfahrer fuhr einfach weiter, statt sich um die gestürzte Dame zu kümmern.