Radfahrer aus Grevenbroich “Ich klebe mich nicht fest, ich fahre los“

Auf dem Sattel ist Lüttgen eigentlich schon ein alter Hase. 2011 machte er sich zum Beispiel mit 300 Karnevals-Orden im Gepäck auf dem Rad auf den Weg durch Alaska. Dabei wurde er sogar von einem Fernsehteam begleitet, die Doku lief in der „Aktuellen Stunde“ beim WDR. Damals ging es ihm auf seiner Tour um die Versöhnung mit seinem Vater, von dem er rund 20.000 der Orden geerbt hatte. In Alaska verschenkte er sie an Menschen, die seinen Weg bereichert haben. Auf seiner neuen Reise, die er im April 2025 antreten will, geht es ihm um ein anderes Thema: die Natur.