Unfall auf der Straße „Am Ständehaus“ Radfahrer bei Kollision in der Innenstadt schwer verletzt

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag Morgen gegen 9.10 Uhr. Zu dieser Zeit war ein 17 Jahre alter Grevenbroicher auf seinem Fahrrad auf der Straße „Am Ständehaus“ in Richtung Karl-Oberbach-Straße unterwegs. Als der junge Mann nach links einlenkte, um in einen Park einzufahren, soll er den 74-Jährigen übersehen haben.