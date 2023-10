Tempo-Messungen der Stadt Radaranhänger wird nach Brand-Attacke nochmals repariert

„Franziska“ hat in ihrem zweijährigen Dasein schon mehrmals Pech gehabt. Mitte Mai 2023 hatten Unbekannte den an der Provinzstraße in Gustorf postierten Radaranhänger der Stadt angezündet, in voller Ausdehnung brannte das Fahrzeug. Anwohner wurden durch einen Knall in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Die Flammen im Mai machten zwar Reparaturen erforderlich, bedeuteten aber keineswegs das Aus für „Franziska“. Der Anhänger ist robust konstruiert.