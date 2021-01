Grevenbroicher Kultband : Rabaue-Sänger erfindet den Streaming-Karneval

Grevenbroich Bei „Jeckstream“ können sich Karnevalsfans online seit dieser Woche ihre eigene Sitzung zusammenstellen. Das neue Angebot hat Alex Barth erfunden, der Sänger der Grevenbroicher Kultband Rabaue.

Das, was Rabaue-Frontsänger Alexander Barth mit seinem guten Freund Christoph Runkel in gerade einmal drei Monaten auf die Beine gestellt hat, ist Balsam für die rheinische Seele: Sie haben den Streaming-Karneval erfunden und bieten Karnevalsfreunden online die Möglichkeit, sich eine Sitzung mit Auftritten namhafter Karnevalsgrößen selbst zusammenzustellen. „Jeckstream“ nennt sich das Angebot, an dem sich nicht nur die Grevenbroicher Kultband Rabaue, sondern auch Musiker wie Brings, Bläck Fööss, Höhner, Miljö und Räuber sowie Künstler wie etwa Achnes Kasulke, Markus Krebs oder Jupp Menth beteiligen. Gemeinsam bieten sie ein ordentliches Stück Karneval in einer Zeit, in der an fröhliche Sitzungen wegen Corona nicht zu denken ist. Auf Tanzgruppen müssen Karnevalisten wegen des Kontaktsportverbots dennoch verzichten.