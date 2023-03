„Erft in Flammen“ und „Rabaue-Nacht“ Zwei Mega-Events gibt’s im Doppelpack

Grevenbroich · Zwei beliebte Veranstaltungen werden bald im Doppelpack angeboten: die „Rabaue-Nacht“ und „Erft in Flammen“. An zwei aufeinander folgenden Tagen werden Schlossplatz und Ian-Hamilten-Finlay-Park zu Feier-Meilen für viele tausend Menschen. Was geboten werden soll.

10.03.2023, 17:30 Uhr

Im Sommer 2012 begeisterte Sven West die Besucher von „Erft in Flammen“ im Schatten des Alten Schlosses. Nach mehr als zehn Jahren gibt’s nun ein Revival der beliebten Veranstaltung. Foto: Berns, Lothar (lber)

Von Wiljo Piel

Erft in Flammen“, das war ein Event, das 2011 und 2012 für Furore sorgte. Menschenmassen strömten seinerzeit zum Schloss, um dort Speisen und Getränke zu genießen, Feuershows und Live-Musik zu erleben. Dass es seit mehr als zehn Jahren keine Neuauflage gab, lag an den hohen Sicherheitsauflagen und den damit verbundenen Kosten, die für die Veranstalter nur schwer zu stemmen waren. Doch Marc Pesch und Dustin Thissen versuchen es jetzt noch einmal – und sie sind guter Dinge.