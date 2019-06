Am 12. Juli am Alten Schloss in Grevenbroich : Rabaue sind verliebt in die Schlossstadt

Sänger und Frontmann Alexander „Alex“ Barth inmitten der Rabaue beim Open-Air-Konzert 2018. Die Stimmung war riesig, die Fans waren begeistert vom Programm. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Umsonst und draußen gibt die Band auch in diesem Juli wieder ihr Konzert am Schlossplatz. Premiere feiert dabei ein spezielles 90er-Jahre Medley, mit im Gepäck haben die Jungs außerdem neue Songs wie „Verliebt“ und „Wunderschön“.

Die Rabaue und ihr Freiluftauftritt in der Schlossstadt gehören zum Sommer wie eisgekühlte Getränke, süße Erdbeeren und romantische Nächte unterm Sternenzelt. Seit 2003 ist die einst um Sänger Peter „Kempes“ Kempermann gegründete Band „umsonst und draußen“ am Schlossplatz zu erleben. Und um an die Mega-Stimmung der Vorjahre anzuknüpfen, schwitzen die fünf Jungs gerade im Proberaum und bereiten sich für ihren Auftritt am Freitag, 12. Juli, am Alten Schloss vor.

„Das Programm steht und wir haben wieder einige Überraschungen dabei“, verspricht Gründungsmitglied Peter „Funny“ van den Brock. Bei ihrem umjubelten Auftritt im vergangenen Jahr an gleicher Stelle zeigten die Rabaue Auszüge aus ihrer Weihnachtsshow im Millowitsch-Theater – übrigens in fabelhafter Kostümierung. „Diesmal geht es in Richtung Beach Boys“, verspricht Funny Urlaubsstimmung pur. Musikalisch wird es dabei einen Zusammenschnitt populärster Melodien geben. Ob die in „Badeshorts mit Langhaarperücken und Jamaika-Stil“ interpretiert werden, lässt er offen. Tatsächlich wurden zusammen mit Wiebke Tirrel, die schon fürs Festkomitee Kölner Karneval Kostüme maßanfertigte, ein neues Outfit entwickelt. Vor allem aber haben die Rabaue eigens für „ihr“ Grevenbroich wiedermal eine Premiere parat:

Benjamin Weißert, Peter „Funny“ van den Brock, Alex Barth, Albert Detmer und Christian Barth geben am 12. Juli ihr Schlossplatz-Konzert. Foto: Rabaue

Info Freiluftkonzert am 12. Juli am Alten Schloss Band 2001 um Peter van den Brock gegründet, schied Sänger Peter „Kempes“ Kempermann 2015 aus. Für ihn kam Frontmann Alexander Barth. Termin Freitag, 12. Juli, beginnt die Rabaue-Nacht um 17 Uhr am Schlossplatz. Der Eintritt ist frei.

„Früher haben wir oft Lieder gespielt, zu denen die anderen, als sie jung waren, geknutscht haben. Jetzt bin ich mal dran“, sagt Alexander „Alex“ Barth über diese Premiere – eine musikalische Zeitreise zurück in die 90er Jahre. „Diese Musikphase ist gerade wieder absolut im Trend und total angesagt“, weiß er. In langen Nächten hat er sich die Hits von Formationen wie Take That oder der Backtsreet Boys vorgenommen und das Beste für die Rabaue ausgesucht. Ins gleiche Genre passen das in der vergangenen Session party-erprobte Lied „Verliebt“, zum Angucken übrigens auch als Video auf der Homepage der Band, sowie der Titel „Wunderschön“. „Ein einziges Lied, in dem inhaltlich quasi alles beisammen ist, was Frauen gerne hören“, grinst Sunnyboy Alex Barth. Auf Mallorca wurde er auf diese Melodie aufmerksam, interpretiert von den „Wattenscheid Boys“. Charmant und auf eigene Art nehmen sich die Rabaue den Strandhit nun vor.

„Die Bühne vors Schlossbad zu stellen, hat sich bewährt“, erinnert sich Funny van den Brock an eine Neuerung aus dem Vorjahr, die beibehalten wird. Außer einem sogenannten VIP-Bereich gibt es jetzt erstmals auch einen Biergarten, „der soll direkt an der Bühne unter den Platanen entstehen“, von dort aus ist alles gut im Blick“, erzählt er.

Liebe alte Bekannte: „De Boore“ sind beim Rabaue-Open-Air ebenfalls wieder mit dabei und heizen im Vorprogramm mächtig ein. Foto: Niki Siegenbruck,Köln