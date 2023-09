Gewinnspiel der Rheinischen Post Rabaue geben am Sonntag ihr „Dorf bleibt Dorf“-Konzert

Im Juni hatten die Rabaue in Grevenbroich ein großes Open-Air-Konzert gegeben, das zahlreiche Gäste zum Feiern auf den Schlossplatz lockte. Auch im kommenden Jahr will die Band wieder vor historischer Kulisse an der Erft auftreten – wie gewohnt mit Unterstützung prominenter Musiker. Voraussichtlicher Termin für die große Sause ist der zweite Freitag im Juli.