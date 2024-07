Konzertabend in Grevenbroich Rabaue feiern 20. Open Air mit vielen Freunden

Noch am Vormittag hatte es in Grevenbroich so heftig geschüttet, dass sogar die Tunnel vollliefen. Aber am Abend war vom Regenwetter so gut wie nichts mehr zu spüren: Pünktlich zur 20. Auflage des Rabaue Open Air auf dem Schlossplatz war die Wetterlage weitgehend stabil. „So wie bestellt“, sagte Band-Mitgründer Peter „Fanny“ van den Brock sichtlich erleichtert. Einem tollen Konzertabend stand damit nichts mehr im Wege. Traditionell feierten die Rabaue mit vielen Freunden – im Publikum wie auf der Bühne.