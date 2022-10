Grevenbroich auf der Messe Expo Real : „Quote fürs Wohnen ist keine Utopie“

Grevenbroich ist bei der Immobilienmesse Expo Real über den Rhein-Kreis am Gemeinschaftsstand „Standort Niederrhein“ vertreten. Foto: Frank Kirschstein/Frank KIrschstein

Grevenbroich/Jüchen Der Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen sprach bei der Messe Expo Real unter anderem über Chancen für den geförderten Wohnraum.

Nachhaltiges Bauen ist in diesen Tagen auf der Immobilienmesse Expo Real in München ein Top-Thema – auch für Bürgermeiser Klaus Krützen aus Grevenbroich. Mit der Energiekrise infolge des Krieges in der Ukraine wird Standard, was bislang häufig noch besonders war. Nachhaltige Baustoffe und Bauweisen, Geothermie und Wärmepumpen, Krützen führte viele Gespräche zum Beispiel zu Wohnungsbauprojekten: „Im vergangenen Jahr haben wir bei der Expo Real noch über Gas als Brückentechnologie gesprochen, jetzt ist alles anders.“

Gas ist Mangelware und wird wegen der veränderten Bezugswege auch teuer bleiben, selbst wenn es im Ukraine-Krieg eine Lösung geben sollte. Die Kommunen, so Krützen, suchten nach Lösungen, kämen teils auch gut voran: „Fotovoltaik wird immer mehr Standard – wenn die Module denn lieferbar sind.“ Auch für neue Gewerbeimmobilien soll künftig in den Verträgen festgelegt werden, dass erneuerbare Energien zum Zuge kommen.

Bei der Internationalen Bau- und Technikausstellung, die interkommunal im Rheinischen Revier stattfinden soll, wird das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls eine große Rolle spielen. Mit Blick auf das städtische Angebot an Gewerbeflächen setzt Krützen jetzt schon auf die Expo Real 2023: „Bis dahin sollte es eine Entscheidung zum Denkmalschutz für das frühere Kraftwerk Frimmersdorf geben.“ Dann sei endlich klar, welche Flächen für eine industrielle Nachnutzung zur Verfügung stehen. „Und die werden – Stichwort Kohleausstieg 2030 – dringend benötigt“, so Krützen. Der Vorteil der Frimmerdorf-Flächen: Sie wären erschlossen und sofort für eine industrielle Nutzung zu verwenden, eine Seltenheit in Deutschland. Die Nachfrage nach den Frimmersdorf-Flächen sei da, das, so Krützen, habe sich auf der Expo Real bestätigt: „Insofern kann Grevenbroich allen Hindernissen zum Trotz optimistisch auf den Strukturwandel schauen.“

Weiterer Schwerpunkt auf der Expo Real ist der geförderte Wohnungsbau. „Dafür braucht es eine Quote, der Markt allein regelt das nicht“, sagt Krützen. Grevenbroich habe die nötigen Beschlüsse gefasst. Ein Problem ist die Höhe der Quote: „Ist sie zu hoch, wird Investoren zu viel abverlangt. Sind Projekte nicht mehr wirtschaftlich, dann wird das nichts“, gibt Harald Zillikens, Bürgermeister der Stadt Jüchen, zu bedenken. Krützens Erfahrung nach Gesprächen in München: „Eine Quote von 30 Prozent öffentlich geförderten Wohnungen, wie in Grevenbroich gewünscht, ist nicht utopisch, aber im Einzelfall eine Herausforderung.“ Verhandlungssache also.