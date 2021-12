Stadt wertet Elternbefragung aus : Quorum für dritte Gesamtschule erreicht

Die dritte Gesamtschule soll am Heyerweg in Grevenbroich realisiert werden. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Bei der Elternbefragung im Grund- und Förderschulbereich in Grevenbroich und Rommerskirchen hat sich ein benötigtes Quorum für eine weitere Gesamtschule in der Stadt ausgesprochen. Das meldete am Dienstag die Stadtverwaltung. Die Befragung wurde vom 23. November bis zum 3. Dezember durchgeführt.