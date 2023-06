Rettungskräfte in Grevenbroich im Einsatz Quad-Fahrer stirbt nach Unfall in Neurath

In Neurath hat sich am frühen Mittwochabend ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Kurz nach 18.30 Uhr kam ein Quad-Fahrer auf der Glück-Auf-Straße in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach Angaben der Polizei verstarb der 68 Jahre alte Fahrer aus Grevenbroich noch an der Unfallstelle.