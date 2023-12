Fulminante Show in Grevenbroich „Laser-Pyro-Mix“ begeistert 1000 Feuerwerk-Fans

Grevenbroich · Vier Tage vor Silvester haben rund 1000 Besucher auf dem Gelände des „Pyroteams“ an der Nordstraße ein tolles Feuerwerk erlebt – diesmal in Kombination mit einer Lasershow. In der Nacht zu Donnerstag wurden die ersten Feuerwerkskörper verkauft.

28.12.2023 , 13:36 Uhr

Das war das Spektakel aus Feuerwerk und Lasershow 10 Bilder Foto: Büntig, Stefan

Von Christian Kandzorra