City-Gestaltung in Grevenbroich Purpurrote Bänke für die Fußgängerzone

Das Grevenbroicher Zentrum wird in den nächsten Monaten aufgemöbelt – und zwar buchstäblich. Die Stadtbetriebe planen eine umfassende Neumöblierung der City. An vielen Stellen der Fußgängerzone werden moderne Bänke aufgestellt, die nicht nur Erwachsene, sondern speziell auch Kinder zum Verweilen einladen sollen. Auch neue Abfallbehälter wird es bei dieser Gelegenheit geben. Die alten Papierkörbe, die an R2D2, den kleinen Droiden aus „Star Wars“, erinnern, werden aus dem Bereich der Fußgängerzone verschwinden.