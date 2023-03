Wohnsitz und Ehrenamt sollen punkten Politik in Grevenbroich will Punkte-System für die Vergabe von Grundstücken

Auch wenn es mitunter Meinungsverschiedenheiten gibt – in dieser Sache sind sich die sechs im Rat vertretenen Fraktionen ausnahmsweise einmal einig: Grundstücke der Stadt oder der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) sollen künftig nach einem Punkte-System vergeben werden. Das fordern SPD, CDU, Grüne, FDP, Mein Grevenbroich und UWG in einem Gemeinschaftsantrag für die Ratssitzung am 23. März.