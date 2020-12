Kostenpflichtiger Inhalt: Eifersuchtsdrama vor Asylbewerberheim : Prozess um Messerattacke in Grevenbroich muss neu aufgerollt werden

Das Eifersuchtsdrama hatte sich vor der Flüchtlingsunterkunft in Grevenbroich abgespielt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Das Verfahren um eine blutige Messerattacke am Asylbewerberwohnheim in Grevenbroich muss am Landgericht Mönchengladbach neu aufgerollt werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.