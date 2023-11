Nach Schieneblockade am Kraftwerk Neurath Prozess gegen Klimaaktivistin wird turblent fortgesetzt

Grevenbroich · In erster Instanz wurde eine 25-jährige Klimaaktivistin am Amtsgericht Grevenbroich zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt. Dagegen ging sie in Berufung. Am Freitag war der zweite Verhandlungstag am Landgericht Mönchengladbach.

17.11.2023 , 16:27 Uhr

Klimaaktivisten besetzten im November 2011 die Schienen der Nordsüdbahn und blockierten die Kohleversorgung des Kraftwerks Neurath. Foto: Kandzorra, Christian

Von Heribert Brinkmann