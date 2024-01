Kohlegegnerin aus Bonn vor dem Amtsgericht Grevenbroich Prozess gegen Klimaaktivistin beginnt turbulent

Grevenbroich · Vor dem Amtsgericht Grevenbroich begann am Montag der dritte Prozess gegen eine Klimaaktivistin. Vorgeworfen wird Tessa P. aus Bonn, sich am 5. November 2021 an die Gleise der Nordsüdbahn angekettet zu haben.

15.01.2024 , 18:30 Uhr

Im November 2021 hatten Aktivisten die Schienen der Nordsüdbahn blockert. Foto: Kandzorra, Christian

Von Heribert Brinkmann