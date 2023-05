Kohlegegnerin vor dem Amtsgericht in Grevenbroich Klima-Aktivistin will Laien als Verteidiger: Prozess ausgesetzt

Die Verhandlung sei von einer Demonstration von rund 35 Menschen am Gerichtsgebäude begleitet worden, berichtete ein Polizeisprecher in Neuss auf Anfrage. Diese sei friedlich verlaufen und habe sich nach dem raschen Ende schnell aufgelöst. Bereits am Wochenende hatten Klima-Aktivisten im Zusammenhang mit dem Prozess ein Klima-Camp als Mahnwache abgehalten mit dem Motto: „Campen gegen Haft und Kohlekraft“.