Klima-Aktivisten in der Grevenbroicher Südstadt Protest-Camp beunruhigt Anwohner

Die Anlieger der Straße „Zur Waldwiese“ sind verunsichert: Dass ab Freitag ein Protest-Camp in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser aufgeschlagen werden soll, hatte ihnen niemand von offizieller Seite mitgeteilt. Sie erfuhren es am Montag aus einem Bericht unserer Redaktion. Seitdem plagt eine Frage die Bewohner des Viertels am Rande der Südstadt: „Was kommt da in den nächsten Tagen auf uns zu?“