Gustav-Mahler-Straße in Grevenbroich: Projektentwickler zieht sich aus Gustorfer Baugebiet zurück

Gustav-Mahler-Straße in Grevenbroich

Gustorf Vor einer ungewissen Zukunft steht das Baugebiet Gustav-Mahler-Straße am nördlichen Rand von Gustorf. Die DZ Immobilien + Treuhand gibt als Erschließungsträger und Projektentwickler das Vorhaben auf. Das muss aber nicht das Ende der Pläne bedeuten.

„Wir ziehen uns zurück, da die Wahrscheinlichkeit, dass wir in absehbarer Zeit über die Grundstücke verfügen können, gering ist“, erklärt Ludwig Eickenbusch, Abteilungsleiter für die Baulandentwicklung der DZ Immobilien + Treuhand in Münster. Ein Teil der Grundstückseigentümer sei mit dem angebotenen Preis nicht einverstanden oder wolle nicht verkaufen, berichtet Eickenbusch.

Rinne gegen das Fischsterben in Gustorf

Alter Flussarm mit der Erft verbunden : Rinne gegen das Fischsterben in Gustorf

Großes Neubaugebiet in Gustorf kommt nicht voran

Baugebiete in Grevenbroich

Baugebiete in Grevenbroich : Großes Neubaugebiet in Gustorf kommt nicht voran

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird das Baugebiet, in dem 250 Wohneinheiten auf 8,7 Hektar Fläche entstehen sollen, geplant. 2018 war das Areal in zwei Abschnitte aufgeteilt worden, weil für das östliche Gebiet größere Realisierungschancen gesehen wurden. Von „ungerechtfertigten Preisvorstellungen“ spricht die Stadtverwaltung, die dem am Dienstag tagenden Planungsauschuss vorschlägt, das Bebauungsplanverfahren einzustellen und das Gelände im Flächennutzungsplan statt als Wohnbau- künftig als Landwirtschaftsfläche auszuweisen. Das Areal werde bei der Bezirksregierung als Siedlungsflächenreserve geführt. Diese Reserve hemme, wenn sie nicht genutzt werde, „an anderer Stelle im Stadtgebiet die Entwicklung“, erklärt Beigeordneter Florian Herpel.