Bürgermonitor in Grevenbroich : Probleme am Geldautomaten bei der Postbank am Ostwall

Probleme am Geldautomaten bei der Postbank am Ostwall

Bei der Postbank-Filiale im Montanushof sind seit einigen Wochen die Bankautomaten defekt, berichtet eine Leserin. Das Unternehmen räumt Probleme ein.

Reichlich verärgert ist Christa Quellmann. „Seit etwa einer Woche sind bei der Postbank-Filiale im Montanushof die Bankautomaten defekt. Wir konnten keine Kontoauszüge ziehen und kein Geld abheben“, schildert die Bedburdyckerin die Erfahrungen von ihrem Mann und ihr an mehreren Tagen. „Das ist ein unhaltbarer Zustand. An den Automaten steht eine lange Schlange“, hat Christa Quellmann beobachtet. Sie hätten sich vor Ort erkundigt, wann die Automaten wieder funktionieren. „Ein Zeitpunkt wurde uns nicht genannt.“

Beim Unternehmen werden Probleme eingeräumt. „Der Geldautomat sowie der Service-Terminal in der Postbank Filiale, Ostwall 31, sind aufgrund leitungstechnischer Probleme momentan nur eingeschränkt nutzbar“, heißt es in der Pressestelle. „An der Beseitigung arbeiten unsere Techniker und die beauftragten Firmen mit Hochdruck.“ Die Postbank bittet um Verständnis, „dass dies noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird“. Die nächste Möglichkeit „zur kostenfreien Bargeldversorgung“ an Automaten würden Kunden an der Bahnstraße 2 bis 4 (Deutsche Bank) oder Karl-Oberbach-Straße 1 (Commerzbank) finden.

