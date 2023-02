Autobahn bei Grevenbroich Problem-Abschnitt auf A 46 wird jetzt monatlich „gespült“

Die bundeseigene Autobahn GmbH geht das Problem der Überschwemmungen an der Anschlussstelle Grevenbroich/Gierath der A 46 an. Am Montag ist ein größerer Arbeitstrupp angerückt, der die schadhafte Entwässerung am Rande des linken Fahrstreifens in Fahrtrichtung Düsseldorf mit Hilfe einer Kamera inspiziert hat. Seit Monaten kommt es nahe der Autobahn-Auffahrt bei starkem und ausdauerndem Regen zu Überflutungen, die trotz dann geltendem Tempo 80 gefährliche Aquaplaning-Situationen verursachen. Nun hat sich die Autobahnmeisterei ein genaues Bild des Schadens verschafft. Zusätzlich kam am Montag ein spezielles Spülfahrzeug zum Einsatz. Wegen der Arbeiten staute sich der Verkehr am Vormittag.