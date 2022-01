Ortsumgehung von Kapellen und Wevelinghoven : Verein „Pro O“ sieht Hochwasserschutz mit geplanter L361n vereinbar

Kapellen/Wevelinghoven Die Forderung der Grünen, die Planungen für den Bau der L361n zu stoppen, ruft die Bürgerinitiative „Pro O“ auf den Plan. Der Verein sieht keinen Widerspruch zwischen Trasse und Überflutungsflächen.

Nachdem sich die Grevenbroicher Grünen Anfang der Woche erneut mit Verweis auf den Hochwasserschutz an der Erft gegen den Bau der Ortsumgehung Kapellen/Wevelinghoven in Form der L361n ausgesprochen hatten, betont die Bürgerinitiative „Pro O“ einmal mehr, dass der Hochwasserschutz und der Bau der Trasse miteinander vereinbar seien. Leo Krüll von der Initiative sieht keinen Widerspruch – und er hält die Hochwasserschutz-Argumente der Grünen für „an den Haaren herbeigezogen“.

Grünen-Fraktionschef Peter Gehrmann hatte in Bezug auf die neue Überschwemmungsgebietsverordnung gesagt: „Die derzeit im Rathaus und bei der Bezirksregierung Düsseldorf ausliegenden Pläne für das Überschwemmungsgebiet der Erft weisen Überflutungsflächen für den gesamten Streckenverlauf aus.“ Deshalb sei die L361n dort nun nicht mehr realisierbar: Die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen, insbesondere die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichem, wäre demnach untersagt, ebenso die Umwandlung von Grünland in Ackerland oder die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.