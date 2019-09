Private Initiative für bedürftige Grevenbroicher : Weihnachtsbraten für bedürftige Familien in Not

Weihnachtsbraten für bedürftige Familien in Not

Grevenbroich Die Grevenbroicher Veranstalterin Jenny Goergens bereitet ihre nächste Weihnachts-Aktion vor. In den vergangenen beiden Jahren hat die 40-Jährige in einer Privat-Initiative dafür gesorgt, dass bedürftige Familien zum Fest mit Lebensmitteln versorgt wurden, die sie sich sonst nicht leisten können.

„Es gibt leider viele Menschen in unserer Stadt, denen es finanziell nicht so gut geht – und die sich nicht einmal an Weihnachten ein vernünftiges Essen leisten können“, sagt die Administratorin der Facebook-Seite „Grevenbroich 2.0“. Mit Hilfe von möglichst vielen Unterstützern will sie dafür sorgen, dass sich arme Familien und Alleinerziehende ein Festessen gönnen können.