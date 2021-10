Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Einmal zum Mond und zurück - publikumswirksam ins Weltall

Meinung Langwaden Müssen Millionen ausgegeben werden, um Menschen ins All zu schießen? Wäre es nicht besser, stattdessen den Corona-Impfstoff rund die Welt zu schicken, fragt Bruno Robeck, Piror der Langwadener Zisterzienser.

Früher sagte man, wenn man einen Menschen nicht ausstehen konnte und sich ihn möglichst weit weg wünschte: „Ich würde ihn am liebsten auf den Mond schießen“. Heutzutage fliegen die Menschen freiwillig in das Weltall – vielleicht auch, weil sie sich auf der Erde nicht mehr wohl fühlen oder weil sie sich nach neuen Horizonten sehnen.

Innerhalb des vergangenen Vierteljahres sind drei Ausflüge ins All gestartet, finanziert von den reichsten Menschen der Erde. Die Weltraumfahrt im Juli erlangte ihren Ruhm aufgrund der Tatsache, dass das erste Mal eine ganze Gruppe von Touristen ins All geflogen ist. Die zweite Tour punktete damit, dass sie den bisher jüngsten und ältesten Menschen ins All beförderte: einen 18-jährigen jungen Mann und eine 82 Jahre alte ehemalige US-Pilotin.