Zweite Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ Primetime-Serie spielt vor Kulisse von Schloss Hülchrath

Eike Adler war von der historischen Kulisse des Hülchrather Schlosses begeistert: „Was wir hier vorfanden, ist genau das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte der Produzent der Serie. Wie in Hülchrath könnte es auch in Altena aussehen, dem Schauplatz der nächsten Staffel. Für zwei Tage im April wurde rund um das Schloss eine Schützenfest-Kulisse im Stil der 1960er Jahre aufgebaut – inklusive Marschmusik, für die der Bundesspielmannszug aus Lank-Latum sorgte. Mit am Set: Bekannte Mimen wie Katja Riemann, Anna Maria Mühe und Hans-Jochen Wagner.