Geistlicher aus Grevenbroich Priester eröffnet Kita und neue Schulklassen in Togo

Pfarrer Patrice Koffi auf der Baustelle für die Schule in seiner Heimat Togo. Foto: Koffi

Togo ist ein Staat in Westafrika am Golf von Guinea, er grenzt an Ghana im Westen, Benin im Osten und Burkina Faso im Norden. Die Hauptstadt ist Lomé.

Pfarrer Patrice Koffi ist seit November 2016 Pfarrer in Grevenbroich. Der 54-Jährige lebt seit 31 Jahren in Deutschland, er hat in Würzburg Theologie und Philosophie studiert, war im Gemeindedienst unter anderem in München und bis 2016 Ordensmitglied bei den Karmelitern.

Spenden Für Schule und Kindergarten in Togo können bei Patrice Koffi Spenden unter Telefon 01577 1529071 angemeldet werden.

Freiwillige Wer ehrenamtlich für eine gewisse Zeit im Bildungszentrum in Togo mitarbeiten möchte, kann sich ebenfalls bei Patrice Koffi melden. Er ist auch über Whatsapp und den Facebook-Messenger zu erreichen.