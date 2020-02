Rumänienhilfe in Grevenbroich : Abt-Wolfhelm-Preis für Engagement in Lokod

Grevenbroich Einmal im Jahr werden Menschen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement verdient gemacht haben, vom Lions-Club Pulheim mit dem Abt-Wolfhelm-Preis ausgezeichnet.

Der mit 1500 Euro dotierte Preis ging nun an Walter und Elke Flöck aus Grevenbroich, die sich seit vielen Jahren für benachteiligte Jugendliche in Rumänien engagieren und ein Jugenddorf in Lokod gründeten. Weil das Ehepaar zurzeit in Rumänien weilt, nahm der Grevenbroicher Andre Ebel den Preis aus den Händen der Präsidenten Werner Theisen und Michael Goldbach in Empfang.

In den 90er Jahren waren die Flöcks in Rumänien unterwegs – und schockiert von den menschenunwürdigen Zuständen in Kinder- und Behindertenheimen. Weil sie etwas unternehmen wollten, gründeten die beiden Grevenbroicher in dem größtenteils verlassenen Ort Lokod ein Jugenddorf. Schon bald zogen dort junge Leute ein, sie erhielten Unterstützung bei der Bewältigung ihrer auch seelischer Probleme und lernten, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Aktuell leben 16 junge Leute in Lokod, die in der Landwirtschaft arbeiten, von einem Lehrer unterrichtet oder in Handwerksberufen ausgebildet werden.