Großveranstaltung in Wevelinghoven Poststraße wird für Maimarkt komplett gesperrt

Die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) veranstaltet am Sonntag, 21. Mai, ihren traditionellen Maimarkt. Die Verkehrslenkung der Stadtbetriebe weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Poststraße und der Marktplatz an diesem Tag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr nicht befahren werden können. Der Durchgangsverkehr wird über die Rhenaniastraße, die L 142 und die Zehnstraße umgeleitet.