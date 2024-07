Bankgeschäft in Grevenbroich Postbank will Filiale im Monti schließen

Leerstehende Geschäftsräume sind in Grevenbroich ein großes Thema – auch in den Einkaufszentren. Nun hat ein weiteres Geschäft seine Schließung angekündigt: die Postbank. Sie will ihre Filiale im Monti aufgeben. Das dürfte zahlreiche Kunden in Grevenbroich und Umgebung betreffen, denn: Die Filiale im Erdgeschoss des Einkaufszentrums ist die einzige „echte“ Postbank-Filiale, die es in der Schlossstadt noch gibt.